Totti | “Ai miei tempi il calcio era passione | ora solo business”

(Di sabato 9 ottobre 2021) Roma – “Ilaiera fatto di, ora è”. Così la bandiera della Roma Francesconel corso di un’intervista al ‘Guardian’. “Stare seduto qui a pensare ai rimpianti, avrei potuto fare questo, avrei potuto fare quello, non è da me – aggiunge l’ex capitano giallorosso -. Ho fatto il massimo che ho potuto e ho preso tutto quello che c’era da prendere. Io ho iniziato a giocare indiversi, in undiverso, fatto die di affetto verso i tifosi”.spiega poi che “non vorresti mai fermarti. Onestamente non l’ho presa bene all’inizio, ma lentamente ho ragionato che forse, in fondo, era la cosa giusta”. “L’obiettivo principale di ora è di cercare ...

Advertising

SkyTG24 : Calcio, Totti: 'Ai miei tempi era passione, ora è solo business' - ILOVEPACALCIO : Calcio, Totti: «Ai miei tempi era passione, ora è solo business» - Ilovepalermocalcio - anna_annie12 : Calcio, Totti: 'Ai miei tempi era passione, ora è solo business' | Sky TG24 - infoitsport : Calcio, Totti: 'Ai miei tempi era passione, ora è solo business' - infoitsport : Totti: 'Difficile paragonare i miei tempi con quelli attuali. Oggi nel calcio c'è più business' -

Ultime Notizie dalla rete : Totti miei

3 Francesco, leggenda della Roma e del calcio italiano, parla al Guardian , rivivendo la sua storia: 'Il ... Fare un paragone tra itempi e quelli di oggi è difficile. Oggi c'è più business. ...APPROFONDIMENTI CALCIO Roma,: 'Il calcio aitempi era diverso, oggi si... IL RETROSCENA Zalewski 'tradito' dal finto amico e il selfie... SERIE A Roma - Empoli, le foto della settima ...È stato più facile per me fare questa scelta'. Intervistato dal Guardian, l'ex capitano della Roma racconta come è cambiato il calcio: 'Giocare nella squadra che ho sempre tifato? Francesco Totti si r ...La leggenda della Roma Francesco Totti in un’intervista al Guardian ha parlato della sua carriera: “Il Mondiale è la massima vetta per ogni calciatore, ma io credo che questo valga per quei calciatori ...