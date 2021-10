Stop allo smart working nella pa, per Brunetta grazie alle pause pranzo il pil crescerà di “0,2-0,3 punti in più”. Ma il conto non torna (Di sabato 9 ottobre 2021) La decisione di mettere fine allo smart working per i dipendenti pubblici – in attesa di una regolamentazione che arriverà con il nuovo contratto della pa – ha fatto discutere perché non suffragata da dati sulla produttività. E basata solo sulla convinzione del ministro Renato Brunetta che lavorando da remoto l’efficienza diminuisca. Ma dietro la “normalizzazione“, come è noto, c’è anche la volontà di dare ossigeno al settore della ristorazione molto danneggiato dalla pandemia, facendo ripartire il grande business delle pause pranzo. Ora Brunetta quantifica l’impatto atteso: con il ritorno in presenza della pubblica amministrazione “intere parti delle nostre città ricominciano a vivere nella loro pienezza, questo vuol dire consumi, vuol dire reddito, e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) La decisione di mettere fineper i dipendenti pubblici – in attesa di una regolamentazione che arriverà con il nuovo contratto della pa – ha fatto discutere perché non suffragata da dati sulla produttività. E basata solo sulla convinzione del ministro Renatoche lavorando da remoto l’efficienza diminuisca. Ma dietro la “normalizzazione“, come è noto, c’è anche la volontà di dare ossigeno al settore della ristorazione molto danneggiato dalla pandemia, facendo ripartire il grande business delle. Oraquantifica l’impatto atteso: con il ritorno in presenza della pubblica amministrazione “intere parti delle nostre città ricominciano a vivereloro pienezza, questo vuol dire consumi, vuol dire reddito, e ...

