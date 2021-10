Sicurezza in azienda: l’importanza dei corsi di primo soccorso (Di sabato 9 ottobre 2021) In un’azienda, per legge occorre garantire la salute e la Sicurezza di tutto il personale. In tal senso, molte realtà propongono dei corsi di primo soccorso atti a supportarle per avere una formazione di base che consenta di intervenire in maniera efficace e tempestiva in caso di infortuni o altre emergenze sanitarie. La durata della formazione varia a seconda della tipologia di azienda e va dalle 4 alle 16 ore complessive. Risulta fondamentale, naturalmente, la scelta dell’azienda a cui affidarsi per la preparazione dei propri dipendenti, dato che solo realtà di comprovata professionalità sono in grado di mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie per affrontare al meglio possibili imprevisti o avversità sul luogo di lavoro. In territorio ligure, ma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) In un’, per legge occorre garantire la salute e ladi tutto il personale. In tal senso, molte realtà propongono deidiatti a supportarle per avere una formazione di base che consenta di intervenire in maniera efficace e tempestiva in caso di infortuni o altre emergenze sanitarie. La durata della formazione varia a seconda della tipologia die va dalle 4 alle 16 ore complessive. Risulta fondamentale, naturalmente, la scelta dell’a cui affidarsi per la preparazione dei propri dipendenti, dato che solo realtà di comprovata professionalità sono in grado di mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie per affrontare al meglio possibili imprevisti o avversità sul luogo di lavoro. In territorio ligure, ma ...

