Residui del down Instagram di venerdì: impossibile aggiornare il feed (Di sabato 9 ottobre 2021) Bisogna fare i conti coi Residui del down Instagram che abbiamo riscontrato anche qui in Italia nella serata di venerdì. Attorno alle 20, per circa 30 minuti, è stato impossibile utilizzare l'app, a prescindere dal sistema operativo utilizzato. Una situazione che ci ha fatto tornare alla mente il disagio provato nello scorcio iniziale di questa settimana, a testimonianza del fatto che le difficoltà non siano state del tutto superate. Stesso discorso, per forza di cose, va fatto questa mattina anche per WhatsApp. Tracce del down Instagram di venerdì con il messaggio "impossibile aggiornare il feed" Cosa sappiamo a proposito del tanto discusso down Instagram di ...

