Premio Capo d’Orlando | Francesco Vaia | “Covid ormai alle corde | serve ko definitivo”

Vico Equense (Na) – "Se c'è una cosa che la pandemia ci ha insegnato è la centralità della ricerca": con queste parole esordisce il professor Francesco Vaia, direttore dell'Istituto "Lazzaro Spallanzani" di Roma intervento a Vico Equense per ritirare il Premio Scientifico Internazionale "Capo d'Orlando" per la divulgazione. Il contributo di studio e di ricerca che il suo istituto ha dato e continua a dare nella lotta al Covid lo ha reso infatti punto di riferimento italiano e internazionale fin da quando il laboratorio della dottoressa Maria Rosaria Capobianchi isolò, prima in Europa, il Sars Cov 2, ormai oltre un anno e mezzo fa. E poi la guarigione della coppia cinese, che fece capire al mondo intero che il nemico ...

