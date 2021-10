Nuoto | Coppa Len | Gregorio Paltrinieri vince la 10 km di Alghero | Acerenza secondo

(Di sabato 9 ottobre 2021) Altro successo per, che si è imposto nella 10 km divalevole come ultima tappa dellaLen didi fondo. Il fuoriclasse azzurro, già vittorioso la scorsa settimana a Piombino, ha chiuso la sua prova con il tempo di 1h55’00’’8 precedendo nuovamente il compagno di allenamenti Domenicoche si è arreso per otto decimi. Una vittoria che permette adi aggiudicarsi anche la classifica finale diLen, con l’azzurro che ha la meglio sull’ungherese Kristof Rasovzsky. Nella gara femminile dida segnalare il terzo posto dell’azzurra Giulia Gabrielleschi, preceduta soltanto dalle tedesche Leonie Beck e Jeannette Spiwoks. SportFace.

Paltrinieri show ad Alghero . L'olimpionico azzurro si è imposto nell'ultima tappa della Coppa Len di nuoto di fondo 10 km, bissando il successo ottenuto una settimana fa a Piombino. Paltrinieri - che ha chiuso in 1h55'00''8 - ha preceduto ancora una volta il compagno di allenamenti Domenico Acerenza ...