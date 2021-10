Netflix, “Yara”: data d’uscita, trailer, trama e cast (Di sabato 9 ottobre 2021) A novembre debutterà su Netflix il film Yara di Marco Tullio Giordana. Il lungometraggio racconterà le vicende dell’omicidio di Yara Gambirasio, dalla scomparsa al ritrovamento del corpo fino all’arresto di Bossetti. Vediamo insieme la data d’uscita, la trama e il cast. Yara è il nuovo film originale Netflix, prodotto da Taodue e RTI, che racconterà del caso Gambirasio. Diretto da Marco Tullio Giordana (La meglio gioventù), il lungometraggio Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 9 ottobre 2021) A novembre debutterà suil filmdi Marco Tullio Giordana. Il lungometraggio racconterà le vicende dell’omicidio diGambirasio, dalla scomparsa al ritrovamento del corpo fino all’arresto di Bossetti. Vediamo insieme la, lae ilè il nuovo film originale, prodotto da Taodue e RTI, che racconterà del caso Gambirasio. Diretto da Marco Tullio Giordana (La meglio gioventù), il lungometraggio Articolo completo: dal blog SoloDonna

