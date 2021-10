NCIS 18: Gibbs si salva dopo l’attentato? Scopriamolo (Di sabato 9 ottobre 2021) NCIS 19 cosa succederà a Leroy Jethro Gibbs? Vi sveliamo tutte le anticipazioni che riguardano la serie poliziesca di Rai 2. Tutto il cast di NCIS 19Venerdì 8 ottobre è andato in onda il finale di stagione di NCIS relativo alla 17° stagione. Come ormai è noto, Leroy Jethro Gibbs è rimasto vittima di attentato, ovvero la barca su cui viaggiava è esplosa. Quello che ancora non sapevamo era se l’ex capo dell’unità sia sopravvissuto o meno. Ma ve lo sveleremo noi. Bisogna fare prima una precisazione, che l’attore che interpreta Gibbs, Mark Harmon, sembrerebbe che avrebbe chiesto una riduzione del lavoro, ovvero di essere presente in pochi episodi della serie di Rai 2. E forse per questo motivo, i fan erano preoccupati: infatti, in molti sospettano che non sopravviva. Ma ... Leggi su formatonews (Di sabato 9 ottobre 2021)19 cosa succederà a Leroy Jethro? Vi sveliamo tutte le anticipazioni che riguardano la serie poliziesca di Rai 2. Tutto il cast di19Venerdì 8 ottobre è andato in onda il finale di stagione direlativo alla 17° stagione. Come ormai è noto, Leroy Jethroè rimasto vittima di attentato, ovvero la barca su cui viaggiava è esplosa. Quello che ancora non sapevamo era se l’ex capo dell’unità sia sopravvissuto o meno. Ma ve lo sveleremo noi. Bisogna fare prima una precisazione, che l’attore che interpreta, Mark Harmon, sembrerebbe che avrebbe chiesto una riduzione del lavoro, ovvero di essere presente in pochi episodi della serie di Rai 2. E forse per questo motivo, i fan erano preoccupati: infatti, in molti sospettano che non sopravviva. Ma ...

Advertising

TOSADORIDANIELA : RT @itselisy: Regola 91 : Se decidi di cambiare strada, non ti voltare. #NCIS #Rai2 Voglio un quaderno con tutte le regole di Gibbs ???? - six_182 : @susyelinfinito In effetti sì anche a me è sembrava abbastanza senza senso. Anche il discorso che ha fatto Ellie a… - Rodope86 : RT @itselisy: Regola 91 : Se decidi di cambiare strada, non ti voltare. #NCIS #Rai2 Voglio un quaderno con tutte le regole di Gibbs ???? - GiulianaS70 : Ok Gibbs, hai ragione... Regola 91 #rule91 #NCIS - itselisy : Regola 91 : Se decidi di cambiare strada, non ti voltare. #NCIS #Rai2 Voglio un quaderno con tutte le regole di Gibbs ???? -