Milan | Brahim Diaz | “Mi diverto giocando | voglio far bene e arrivare alla Spagna”

(Di sabato 9 ottobre 2021)non nasconde la soddisfazione per l’ottimo inizio di stagione dele si racconta in un’intervista al canale tematico del club rossonero. Il talento spagnolo spiega le differenze rispetto allo scorso anno: “La squadra è più forte e più in fiducia, io gioco di più e miperchè è quello che mi piace. Sento la fiducia di tutti e così anche la squadra.” Il ritorno del pubblico a San Siro sta dando i suoi frutti: “Abbiamo tifosi incredibili, il loro supporto è pazzesco – spiega– Fare gol a San Siro è stato magnifico, ho già fatto gol e assist ma l’importante è che la squadra prenda i tre punti.” Prestazioni convincenti che in futuro potrebbero valere anche la convocazione in Nazionale: “Sarebbe un orgoglio essere chiamato d...

Ultime Notizie dalla rete : Milan Brahim

Inizia così l'intervista diDiaz aTV , il trequartista spagnolo si racconta in vista dei prossimi impegni e riparte dal gol a San Siro contro il Venezia: 'Incredibile, sono ......A CASAE LA RICERCA DEL VICE - DIAZ - In questi giorni di sosta per le nazionali a Casa...un profilo seguito già da tempo e occupa una posizione in campo che al momento vede il solo...Brahim Diaz, trequartista del Milan, ha commentato in una recente intervista il suo splendido avvio di stagione, sottolineando anche quanto sia importante pensare prima alla squadra ...Brahim Diaz ha rilasciato una lunga intervista per Milan TV. Il trequartista spagnolo si è detto molto soddisfatto dell’inizio di stagione ...