Milan | Boban | “Erano necessari i classici tre anni per ripartire”

Advertising

valesimo4144 : Buongiorno, io ho sempre avuto una grossa stima di Boban, ma stavolta non mi trova d'accordo sul caso Donnarumma. R… - ninoBertolino : RT @auro_milan: Devo dire che fra quelli che dichiarano di amare il Milan come #Donnarumma e #Boban e quelli da loro accusati di guardare s… - sportli26181512 : Boban, Elliott e il Milan: uno scontro legale tra dubbi e verità: Il cuore di Zvonomir Boban è (ancora) rossonero.… - Milannews24_com : Lunghissima intervista a #Boban: nuovo ruolo, #Milan, #Ibrahimovic, #Donnarumma... ??? - cmdotcom : #Boban, #Elliott e il #Milan: uno scontro legale tra dubbi e verità -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Boban

Ci eravamo lasciati con una lunga intervista alla Gazzetta che fu il preludio al divorzio con il, finito addirittura in tribunale. Lo ritroviamo, 18 mesi dopo, Capo del Calcio dell'Uefa accanto al presidente Alexander Ceferin con deleghe un po' più politiche ma senza mai perdere di vista l'...Zvonimira Sportweek parla dell'arrivo di Ibrahimovic alIn un'intervista rilasciata a Sportweek, Zvonimirracconta l'arrivo di Ibrahimovic ale della motivazione dietro la scelta di puntare su di lui. Ecco le sue parole. LE PAROLE - "È unico, troppo forte, simpatico, guascone, ha una ...L'ex centrocampista del Milan, Zvonimir Boban, adesso Head of Football della Uefa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al tentativo fallito di creare la SuperLega ...Per amore puoi sacrificarti, ma la dignità non va svenduta mai. Quando dico noi penso al Milan, a me, Maldini e Massara: una bella squadra con uno spirito forte. Erano necessari i classici tre anni pe ...