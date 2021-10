Le Bal des Folles 2021 | Follia e umanità

(Di sabato 9 ottobre 2021) Le Bal desTitolo originale: Le Bal desAnno:Paese: Francia Genere: drammatico Produzione: Lègende Film Distribuzione: Prime Video Durata: 121 minuti Regia: Mèlanie Laurent Sceneggiatura: Mèlanie Laurent, Cristophe Deslandes Fotografia: Nicolas Karakatsanis Montaggio: Anny Danché Musiche: Asaf Avidan Attori: Mélanie Laurent, Lou de Laâge, Emmanuelle Bercot, Benjamin Voisin, Cédric Khan, Grégoire Bonnet Trailer originale di Le Bal desIl 17 settembre è uscito su Amazon Prime “Le Bal des”, per la regia di Mélanie Laurent (celebre per il suo ruolo di Shoshanna in Bastardi senza Gloria) che ormai da qualche anno si dedica con successo alla regia. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Victoria Mas. Lou de Laâge in Le ...

Presentato in anteprima all'ultima edizione del Toronto International Film Festival, Il ballo delle pazze (in originale Le bal des folles), trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di Victoria Mas, è un film diretto, co-sceneggiato e interpretato da Mélanie Laurent, distribuito su Prime Video a partire dal 17 settembre 2021. La vicenda si svolge nel 1885.