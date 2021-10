Lazio, Kostic resta un obiettivo: possibile nuovo assalto a gennaio (Di sabato 9 ottobre 2021) La Lazio vuole tornare su Filip Kostic, magari già a gennaio: il serbo, grande obiettivo di mercato del club durante l’estate, è sfumato nelle ultime ore a causa del muro eretto dall’Eintracht Francoforte. Il suo è il profilo ideale per potenziare il reparto offensivo della formazione, l’ala sinistra perfetta per completare il 4-3-3 di Sarri, dato che Zaccagni dà l’idea di poter essere utilizzato anche in ruoli diversi. Tentare un nuovo assalto nei prossimi mesi sarebbe importante per dare al tecnico un calciatore che aveva personalmente indicato, anche perché il suo valore è ormai sotto gli occhi di tutti. Il giocatore infatti, sta vivendo un inizio di stagione super: dopo essere stato reintegrato in rosa e aver ricucito la frattura con la dirigenza dell’Eintracht, è entrato in quasi ... Leggi su footdata (Di sabato 9 ottobre 2021) Lavuole tornare su Filip, magari già a: il serbo, grandedi mercato del club durante l’estate, è sfumato nelle ultime ore a causa del muro eretto dall’Eintracht Francoforte. Il suo è il profilo ideale per potenziare il reparto offensivo della formazione, l’ala sinistra perfetta per completare il 4-3-3 di Sarri, dato che Zaccagni dà l’idea di poter essere utilizzato anche in ruoli diversi. Tentare unnei prossimi mesi sarebbe importante per dare al tecnico un calciatore che aveva personalmente indicato, anche perché il suo valore è ormai sotto gli occhi di tutti. Il giocatore infatti, sta vivendo un inizio di stagione super: dopo essere stato reintegrato in rosa e aver ricucito la frattura con la dirigenza dell’Eintracht, è entrato in quasi ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Kostic Zakaria, la Roma vuole accontentare Mourinho. E lui ha già detto sì I tedeschi sono un osso durissimo e l'ha dimostrato l'Eintracht nella vicenda Kostic - Lazio. Ma in questo caso c'è un dettaglio che fa la differenza: contrariamente al serbo (contratto fino 2023), ...

Mercato Inter, Marotta sfida la Juventus per l'ex Atalanta Oltre a Filip Kostic, seguito anche dalla Lazio in estate, Piero Ausilio e Marotta, ve lo spieghiamo in questo articolo, hanno fatto qualche tentativo per riportare alla Pinetina Alex Telles. ...

Calciomercato Lazio, Kostic non va mollato: il serbo è super e Sarri lo voleva... La Lazio Siamo Noi Lazio, contro l'Inter Milinkovic è la sentenza del gol Tornerà domani alla base con una promessa: rimettersi la Lazio sulle spalle dopo l’ultima batosta. Milinkovic ne aveva una fuori uso a Bologna. Senza il suo sostegno, tutti i ...

Lazio, Casiraghi: “Immobile come Signori. Vi svelo l’obiettivo dei biancocelesti” ’entusiasmo della Lazio reduce dalla vittoria del derby e con i Lokomotiv in Europa è stato frenato dal Bologna che al Dall’Ara si è imposto per 3 a 0. Così come riporta la consueta rassegna stampa di ...

