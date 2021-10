La Ferragni mette le cose in chiaro: “In realtà ho delle preoccupazioni enormi…” (Di sabato 9 ottobre 2021) Chiara Ferragni non ci sta a essere relegata nel ruolo di “bambolina” e racconta cosa la spaventa davvero Una storia su Instagram: così la popolare influencer decide di svelare al… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 9 ottobre 2021) Chiaranon ci sta a essere relegata nel ruolo di “bambolina” e racconta cosa la spaventa davvero Una storia su Instagram: così la popolare influencer decide di svelare al… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Irina05857869 : RT @aviola59: @Aka7evenreal sta per rilasciare il suo nuovo singolo, e nell'attesa ha deciso di farci morire tutti d'ansia! Nel frattempo l… - aviola59 : @Aka7evenreal sta per rilasciare il suo nuovo singolo, e nell'attesa ha deciso di farci morire tutti d'ansia! Nel f… - _lagatta_ : ma se Chiara Ferragni mette like ai suoi post, io non posso mettere like ai miei stessi tweet? - AirinVein : Quelle che criticano Victoria = Quelle che a Chiara Ferragni ricordano che è madre ogni volta che si mette il bikini - cxddlytae : riguardo alla ferragni e so what penso sia per hype (non ne ha mai parlato) però non mi lamento, quello che fa lei… -