Juventus-Alessandria, altri problemi per DAZN: in onda un programma Mediaset (Di sabato 9 ottobre 2021) L’ultimo problema di DAZN è tutto da ridere. Durante la diretta dell’amichevole Juventus-Alessandria, sono andate in onda immagini di un programma Mediaset Non il migliore dei periodi per DAZN. Gli utenti abbonati alla piattaforma di streaming stanno continuando a riscontrare problemi legati a lag, buffering o addirittura blackout totali. L’ultimo in ordine di tempo quello L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) L’ultimo problema diè tutto da ridere. Durante la diretta dell’amichevole, sono andate inimmagini di unNon il migliore dei periodi per. Gli utenti abbonati alla piattaforma di streaming stanno continuando a riscontrarelegati a lag, buffering o addirittura blackout totali. L’ultimo in ordine di tempo quello L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

juventusfc : Buongiorno dal #TrainingCenter! Alle 11 inizia l'amichevole con l'Alessandria, LIVE su @JuventusTV ! LO ???????????????? ????… - juventusfc : In campo allo Juventus Training Center ?? Domani alle 11:00 l'amichevole con l'Alessandria in esclusiva su @JuventusTV ?? - fanpage : Inaspettata sorpresa per gli abbonati #DAZN. Tutti coloro che si sono connessi alla piattaforma streaming per assi… - andreastoolbox : Juve Alessandria 2-1: un gol di Chibozo al 93' decide l'amichevole | Sky Sport - gilnar76 : Juve Alessandria amichevole: come sono andati Arthur e Kaio Jorge – ANALISI #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -