Incidente a Gorlago nella notte | un trentenne morto e 4 ragazzi feriti

(Di sabato 9 ottobre 2021). Gravissimotra venerdì e sabato a: un giovane ha perso la vita e altri 4sono rimasti. La tragedia è avvenuta poco prima delle 2 in via Primo Maggio. Sulla dinamica precisa stanno svolgendo i rilievi i carabinieri di Bergamo: dalle prime informazioni sembra si sia trattato di uno scontro tra due vetture. Sul posto per soccorrere i giovani oltre ai sanitari del 128 anche i vigili del fuoco del Comando di Bergamo. I, una sedicenne, un diciottenne, un ventenne e un 23enne, sono stati portati agli ospedali di Bergamo e Seriate.