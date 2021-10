Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz accusato di corruzione. Annunciate le dimissioni immediate (Di sabato 9 ottobre 2021) Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha annunciato che darà le dimissioni. La decisione è arrivata a pochi giorni dallo scandalo che lo vede protagonista su irregolarità nei finanziamenti con fondi pubblici e le accuse di corruzione. Il cancelliere austriaco, eletto nel 2017, non avrebbe voluto dimettersi ma alla fine si è visto costretto a prendere questa decisione, indicando il suo successore. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz si dimette Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha annunciato che darà le dimissioni a seguito dello scandalo corruzione che lo ha ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 9 ottobre 2021) Ilha annunciato che darà le. La decisione è arrivata a pochi giorni dallo scandalo che lo vede protagonista su irregolarità nei finanziamenti con fondi pubblici e le accuse di. Il, eletto nel 2017, non avrebbe voluto dimettersi ma alla fine si è visto costretto a prendere questa decisione, indicando il suo successore. Ilsi dimette Ilha annunciato che darà lea seguito dello scandaloche lo ha ...

Advertising

Corriere : Si è dimesso Kurz, il cancelliere austriaco indagato per favoreggiamento della corruzione - ilpost : Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz si è dimesso - Corriere : Si è dimesso Kurz, il cancelliere austriaco indagato per favoreggiamento della corruzione - LucaSalvarani11 : RT @Marco_dreams: Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz si è dimesso in seguito all’accusa di favoreggiamento della corruzione e di aver… - Need_FreedomAir : RT @DDeliolanes: Il cancelliere austriaco si è dimesso per essersi comprato sondaggi. In Grecia il premier distribuisce milioni di euro ai… -