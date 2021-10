GP Russia, qualifiche: “pole” di Bottas, magia di Leclerc (Di sabato 9 ottobre 2021) Hamilton fa il giro veloce delle qualifiche del GP di Russia, ma la pole va a Bottas. Grande gioco di squadra della Ferrari, bene anche Gasly La Mercedes domina le qualifiche del GP di Russia. Hamilton passa il testimone della pole a Bottas, il britannico dovrà scontare dieci posizioni in griglia. Molto bene la Ferrari, che sfrutta Sainz per migliorare le prestazioni di Leclerc, bravo nel Q3 a dare il massimo nel giro veloce. Male invece Perez, ancora una volta anonimo. Red Bull in pista con la livrea bianca per onorare il Giappone e il motore Honda, che abbandonerà la Formula 1. Q1 – GP Russia Pronti, via e subito tanti punti interrogativi, con il pericolo pioggia che pressa subito piloti e scuderie. Escono ... Leggi su zon (Di sabato 9 ottobre 2021) Hamilton fa il giro veloce delledel GP di, ma lava a. Grande gioco di squadra della Ferrari, bene anche Gasly La Mercedes domina ledel GP di. Hamilton passa il testimone della, il britannico dovrà scontare dieci posizioni in griglia. Molto bene la Ferrari, che sfrutta Sainz per migliorare le prestazioni di, bravo nel Q3 a dare il massimo nel giro veloce. Male invece Perez, ancora una volta anonimo. Red Bull in pista con la livrea bianca per onorare il Giappone e il motore Honda, che abbandonerà la Formula 1. Q1 – GPPronti, via e subito tanti punti interrogativi, con il pericolo pioggia che pressa subito piloti e scuderie. Escono ...

