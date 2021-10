Giro di Lombardia in città, Pogacar batte in volata il bergamasco Masnada (Di sabato 9 ottobre 2021) Bergamo. Il Giro di Lombardia consacra il talento di Fausto Masnada. Davanti al pubblico di casa, il 27enne di Laxolo ha chiuso la Classica delle Foglie Morte in seconda posizione tagliando il traguardo di Bergamo alle spalle soltanto di Tadej Pogacar. Dopo il terzo posto alla Coppa Bernocchi, il 27enne di Laxolo ha regalato emozioni forti agli amanti del ciclismo venendo superato in volata soltanto dal fuoriclasse sloveno. I primi segnali dell’ottima giornata del bergamasco sono arrivati lungo le salite di Dossena e Zambla Alta quando il portacolori della Deceuninck-Quick Step ha forzato il ritmo con l’obiettivo di riprendere i fuggitivi di giornata. La fatica accumulata nel corso dei chilometri precedenti non ha intimorito l’ex alfiere dell’Androni Giocattoli Sidermec che si è messo ... Leggi su bergamonews (Di sabato 9 ottobre 2021) Bergamo. Ildiconsacra il talento di Fausto. Davanti al pubblico di casa, il 27enne di Laxolo ha chiuso la Classica delle Foglie Morte in seconda posizione tagliando il traguardo di Bergamo alle spalle soltanto di Tadej. Dopo il terzo posto alla Coppa Bernocchi, il 27enne di Laxolo ha regalato emozioni forti agli amanti del ciclismo venendo superato insoltanto dal fuoriclasse sloveno. I primi segnali dell’ottima giornata delsono arrivati lungo le salite di Dossena e Zambla Alta quando il portacolori della Deceuninck-Quick Step ha forzato il ritmo con l’obiettivo di riprendere i fuggitivi di giornata. La fatica accumulata nel corso dei chilometri precedenti non ha intimorito l’ex alfiere dell’Androni Giocattoli Sidermec che si è messo ...

Advertising

Federciclismo : A Luglio, in maglia azzurra al Giro di Sardegna, ti sei fratturato una vertebra. Oggi sei tornato a grandissimo liv… - SkyTG24 : Bergamo, Tadej Pogacar vince il Giro di Lombardia - Mrjohns78 : per fortuna del giro di lombardia l'anno prossimo non sarà la settimana successiva della roubaix lol #eurosportciclismo - OA_Sport : Il Lombardia incorona Pogacar, primo successo della Slovenia nella Classica delle Foglie Morte. L'Italia a bocca as… - Corriere : Giro di Lombardia, vince Pogacar: secondo l’italiano Fausto Masnada -