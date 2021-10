Giro di Lombardia, Fausto Masnada e la gara della vita. A quasi 28 anni può essere un nuovo inizio (Di sabato 9 ottobre 2021) Il mondo del ciclismo si sta riempiendo sempre più di giovani fenomeni che, appena arrivati nel mondo del professionismo, si esaltano e sbaragliano la concorrenza. La prova più concreta è quella di Tadej Pogacar, vincitore di due Classiche Monumento e di un Tour de France in un anno (due in due stagioni). Giovani precoci, ma non solo. Andando a vedere l’ultima Parigi-Roubaix Sonny Colbrelli è la dimostrazione che si può venir fuori, alla grande, anche dopo diverse stagioni ricche di lavoro e senza grandi vittorie. Un esempio che può essere ideale per Fausto Masnada, che a 28 anni è definitivamente esploso con la spettacolare seconda posizione odierna al Giro di Lombardia. Sulle strade di casa l’uomo della Deceuninck Quick-Step ha sfruttato il marcamento tra i big per ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) Il mondo del ciclismo si sta riempiendo sempre più di giovani fenomeni che, appena arrivati nel mondo del professionismo, si esaltano e sbaragliano la concorrenza. La prova più concreta è quella di Tadej Pogacar, vincitore di due Classiche Monumento e di un Tour de France in un anno (due in due stagioni). Giovani precoci, ma non solo. Andando a vedere l’ultima Parigi-Roubaix Sonny Colbrelli è la dimostrazione che si può venir fuori, alla grande, anche dopo diverse stagioni ricche di lavoro e senza grandi vittorie. Un esempio che puòideale per, che a 28è definitivamente esploso con la spettacolare seconda posizione odierna aldi. Sulle strade di casa l’uomoDeceuninck Quick-Step ha sfruttato il marcamento tra i big per ...

Advertising

Federciclismo : A Luglio, in maglia azzurra al Giro di Sardegna, ti sei fratturato una vertebra. Oggi sei tornato a grandissimo liv… - Eurosport_IT : POGACAR È S-T-R-A-R-I-P-A-N-T-E ?????? Lo sloveno batte in volata un grande Masnada e dopo Tour e Liegi vince anche i… - DegrandinGrandi : RT @Federciclismo: A Luglio, in maglia azzurra al Giro di Sardegna, ti sei fratturato una vertebra. Oggi sei tornato a grandissimo livello.… - CNiccolai : RT @Federciclismo: A Luglio, in maglia azzurra al Giro di Sardegna, ti sei fratturato una vertebra. Oggi sei tornato a grandissimo livello.… - MarioGuglielmi : RT @Eurosport_IT: POGACAR È S-T-R-A-R-I-P-A-N-T-E ?????? Lo sloveno batte in volata un grande Masnada e dopo Tour e Liegi vince anche il Giro… -