F1, il nuovo motore della Ferrari funziona! Leclerc in seconda fila, profumo di 2022 (Di sabato 9 ottobre 2021) Promossa e con il sorriso. La Ferrari può rallegrarsi in Turchia in una stagione che è giusto definire di transizione. Il Mondiale 2021 non sta vedendo la scuderia di Maranello in lizza per il titolo. I regolamenti e un progetto sbagliato nel 2020 hanno posto nella condizione il team del Cavallino Rampante di dover valutare l'idea di programmare il tutto nell'ottica 2022 quando sarà attuato un cambiamento importante dal punto di vista tecnico. In un contesto come questo il pensiero a quel che verrà è costante e così la decisione di varare un aggiornamento nel sistema ERS della power unit è a tema. Lo scopo della Rossa è quello di acquisire informazioni utili per il nuovo progetto e nello stesso tempo acquisire informazioni utili per i tecnici.

leombredelmare : RT @Edoardoleicorre: Charles Leclerc: anche con il motore nuovo non possiamo pensare di poter lottare con Mercedes e Red Bull Charles Lecl… - IvanRuggy : Costringere Leclerc a prendere la scia di Sainz, nonostante un motore nuovo, per passare in Q3: io tutto sto capola… - SimoFerrari22 : @LucaSalvarani11 @nicofarella Che sarebbe la sf1000 con un motore nuovo un cesso in pratica con un motore decente,… - 0ste1 : @itscatiii Dai, macchine di merda no?? Adesso con il nuovo motore era quasi scontato vedere dei miglioramenti - ricsewis : Ora però pretendo il motore nuovo, ciao -