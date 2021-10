F1, GP Turchia 2021, Leclerc: “Difficile guidare in queste condizioni, punto in alto” (Di sabato 9 ottobre 2021) “Ho avuto paura inizialmente, perché era molto Difficile guidare la macchina, scivolavo tantissimo. Alla fine, in Q3 sono riuscito a mettere tutto assieme e credo che abbiamo fatto le scelte giuste per domani. Sono felice di ciò che abbiamo fatto e vedremo cosa succederà in gara. Obiettivo? Io spero sempre di salire sul gradino più alto del podio, anche se molte volte è Difficile. Spingerò per questo, sapendo che non ci contendiamo il campionato con i due davanti (Verstappen e Hamilton, ndr). Ce la giochiamo di più con la McLaren e bisogna prendere punti importanti domani. La macchina è risultata molto buona sin dalle FP1 e il motore è più potente”. Così Charles Leclerc, pilota della Ferrari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la seconda fila (scatterà terzo) ottenuta del GP di ... Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) “Ho avuto paura inizialmente, perché era moltola macchina, scivolavo tantissimo. Alla fine, in Q3 sono riuscito a mettere tutto assieme e credo che abbiamo fatto le scelte giuste per domani. Sono felice di ciò che abbiamo fatto e vedremo cosa succederà in gara. Obiettivo? Io spero sempre di salire sul gradino piùdel podio, anche se molte volte è. Spingerò per questo, sapendo che non ci contendiamo il campionato con i due davanti (Verstappen e Hamilton, ndr). Ce la giochiamo di più con la McLaren e bisogna prendere punti importanti domani. La macchina è risultata molto buona sin dalle FP1 e il motore è più potente”. Così Charles, pilota della Ferrari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la seconda fila (scatterà terzo) ottenuta del GP di ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Gasly firma le #FP3 in Turchia ?? Ferrari in top 5 anche sul bagnato I risultati ? - SkySportF1 : ?? La top 10 delle #FP3 in Turchia I risultati ? - SkySportF1 : ?? Pista bagnata e pioggia a Istanbul ? Norris in testa al momento (?? -43’ #FP3) LIVE ? - sportface2016 : #TurkishGP, #F1, #Leclerc: 'Difficile guidare in queste condizioni, punto in alto' - alex_crupi : #F1 #TurkishGP #circusf1 Mercedes imprendibile e Leclerc superlativo nelle prove del Gp di Turchia! -