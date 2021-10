Dusan e il cuore di un robot (Di sabato 9 ottobre 2021) Perfino gli androidi hanno un cuore. Come quello del giovane Abel, un ragazzino-robot di tredici anni nato in Toscana dentro un centro di ricerca dell’Università di Pisa. Abel prova i sentimenti di ogni essere umano e li esprime senza vergogna. Sa essere comprensivo, oppure timido. Persino preoccuparsi di fronte alla sofferenza altrui. Abel ti scruta, analizza il tuo sguardo, il battito del tuo cuore e poi ti parla con l’espressione che ci vuole e le parole più giuste. A pochi chilometri da Pisa c’è un ragazzo, meno giovane di Abel, che invece non parla più e nemmeno si commuove. Non è un robot ma un calciatore, anche se ormai non si capisce dove sia la differenza. Il giovane calciatore si chiama Dusan e viene dalla Serbia. Fino all’anno passato era soltanto un giovanotto spaventato, impacciato, ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 9 ottobre 2021) Perfino gli androidi hanno un. Come quello del giovane Abel, un ragazzino-di tredici anni nato in Toscana dentro un centro di ricerca dell’Università di Pisa. Abel prova i sentimenti di ogni essere umano e li esprime senza vergogna. Sa essere comprensivo, oppure timido. Persino preoccuparsi di fronte alla sofferenza altrui. Abel ti scruta, analizza il tuo sguardo, il battito del tuoe poi ti parla con l’espressione che ci vuole e le parole più giuste. A pochi chilometri da Pisa c’è un ragazzo, meno giovane di Abel, che invece non parla più e nemmeno si commuove. Non è unma un calciatore, anche se ormai non si capisce dove sia la differenza. Il giovane calciatore si chiamae viene dalla Serbia. Fino all’anno passato era soltanto un giovanotto spaventato, impacciato, ...

