Dimarco: «La convocazione in Nazionale una sorpresa. Voglio fare bene con l’Inter» (Di sabato 9 ottobre 2021) Dall’Inter alla Nazionale, Dimarco si racconta in un’intervista e fissa gli obiettivi futuri con l’Inter In un’intervista ai canali della Nazionale, Dimarco ha parlato del suo momento. Dalla convocazione in azzurro ai suoi obiettivi. LEGGI SU INTERNEWS24 l’InterVISTA INTEGRALE PRIMA convocazione – «Ero a casa insieme alla mia compagna e a mio figlio. Non me l’aspettavo neanche, però è una cosa speciale rappresentare i colori della propria nazione». OBIETTIVI FUTURI – «Voglio fare bene con il club e in base a se farò bene con il club arriveranno altre chiamate in Nazionale». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Dalallasi racconta in un’intervista e fissa gli obiettivi futuri conIn un’intervista ai canali dellaha parlato del suo momento. Dallain azzurro ai suoi obiettivi. LEGGI SU INTERNEWS24VISTA INTEGRALE PRIMA– «Ero a casa insieme alla mia compagna e a mio figlio. Non me l’aspettavo neanche, però è una cosa speciale rappresentare i colori della propria nazione». OBIETTIVI FUTURI – «con il club e in base a se faròcon il club arriveranno altre chiamate in». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

frango0o : Credo non sia a conoscenza della convocazione last minute di Dimarco, per il resto per una volta ha ragione - CosimoPiovasco_ : @marifcinter Ma è possibile che #Dimarco debba essere sempre sminuito? È un professionista dedito al suo lavoro, co… - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Federico Dimarco: arriva la prima convocazione in Nazionale - news24_inter : La gioia di #Dimarco sui propri social ?? - infoitsport : Mancini e la convocazione di Dimarco: il ‘segreto’ del CT azzurro -