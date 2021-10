Daniel Craig dona 10mila sterline in beneficenza per la prevenzione dei suicidi (Di sabato 9 ottobre 2021) Daniel Craig ha donato 10mila sterline in beneficenza per la prevenzione dei suicidi; l'attore ha sostenuto in questo modo le iniziative di tre genitori che hanno perso i loro figli. Daniel Craig ha donato 10mila sterline in beneficenza per la prevenzione dei suicidi. L'attore ha sostenuto in questo modo un evento in fundraising organizzato da tre padri che hanno perso i loro figli per questo motivo. Come riportato da The Guardian, Andy Airey, Mike Palmer e Tim Owen hanno deciso di rendersi protagonisti di una camminata di 300 miglia per onorare la memoria delle figlie Sophie, Beth ed Emily, venute a mancare dopo ... Leggi su movieplayer (Di sabato 9 ottobre 2021)hatoinper ladei; l'attore ha sostenuto in questo modo le iniziative di tre genitori che hanno perso i loro figli.hatoinper ladei. L'attore ha sostenuto in questo modo un evento in fundraising organizzato da tre padri che hanno perso i loro figli per questo motivo. Come riportato da The Guardian, Andy Airey, Mike Palmer e Tim Owen hanno deciso di rendersi protagonisti di una camminata di 300 miglia per onorare la memoria delle figlie Sophie, Beth ed Emily, venute a mancare dopo ...

