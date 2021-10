Covid, in calo le terapie intensive (-16) e i ricoveri ordinari (-50). I DATI (Di sabato 9 ottobre 2021) Scende il numero dei pazienti nei reparti ordinari (2.692) e in rianimazione (367), con 16 ingressi in intensiva in 24 ore. La percentuale di positivi sui tamponi fatti è allo 0,8%, con il bollettino del 9 ottobre che segnala 2.748 nuovi casi rilevati su 344.969 test giornalieri Leggi su tg24.sky (Di sabato 9 ottobre 2021) Scende il numero dei pazienti nei reparti(2.692) e in rianimazione (367), con 16 ingressi in intensiva in 24 ore. La percentuale di positivi sui tamponi fatti è allo 0,8%, con il bollettino del 9 ottobre che segnala 2.748 nuovi casi rilevati su 344.969 test giornalieri

