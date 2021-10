Counting Crows in concerto in Italia nel 2022, ecco dove e quando (Di sabato 9 ottobre 2021) MILANO – Counting Crows in concerto in Italia nel 2022. Cinque anni dopo la loro ultima volta in Italia – conclusa con la trionfale apertura del concerto di Bruce Springsteen and the E Street Band al Circo Massimo di Roma il 16 luglio 2016 – la band di Adam Duritz annuncia tre show di presentazione del nuovo album “Butter Miracle: Suite One”. Produzione: Barley Arts. «È bello stare on the road negli Stati Uniti dopo tutto questo tempo, ma siamo davvero entusiasti di poter tornare in Europa in primavera. Siamo ansiosi di rivedere tutti ai nostri concerti del 2022!», ha dichiarato Adam Duritz. THE BUTTER MIRACLE TOUR 2022 Martedì 5 Aprile • Counting Crows / The Butter Miracle Tour 2022 ... Leggi su lopinionista (Di sabato 9 ottobre 2021) MILANO –ininnel. Cinque anni dopo la loro ultima volta in– conclusa con la trionfale apertura deldi Bruce Springsteen and the E Street Band al Circo Massimo di Roma il 16 luglio 2016 – la band di Adam Duritz annuncia tre show di presentazione del nuovo album “Butter Miracle: Suite One”. Produzione: Barley Arts. «È bello stare on the road negli Stati Uniti dopo tutto questo tempo, ma siamo davvero entusiasti di poter tornare in Europa in primavera. Siamo ansiosi di rivedere tutti ai nostri concerti del!», ha dichiarato Adam Duritz. THE BUTTER MIRACLE TOURMartedì 5 Aprile •/ The Butter Miracle Tour...

marchioman : Io: Ho preso due biglietti per i Counting Crows Moglie (senza molto entusiasmo): Ok Gina: Posso venire io al posto della mamma? Io: CERTO - JeuxCaselli : RT @rockolpoprock: Concerti, Counting Crows: tre date in Italia ad aprile 2022 - CherryPress2 : Dopo cinque anni i Counting Crows annunciano tre date a Milano, Padova e Firenze - StarGrrrl : Sono entrata su TicketOne dopo un anno e mezzo e ho comprato i biglietti per i Counting Crows e ora piango. ?? - SteveZisou : @nebulosa_mente Counting Crows gruppo pazzesco ?? -