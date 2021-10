CorSport | rinnovo Insigne | Adl non concede aumento | diritti di immagine e neppure bonus alla firma 

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 9 ottobre 2021) Ospite al Festival dello Sport, ieri, il capitano del Napoli, Lorenzo, ha definito la questione relativa aldel contratto “non facile”. Il Corriere dello Sport torna sulle sue parole. “Un grande classico: bisogna capire come leggerle, certe frasi. Cioè: la trattativa è ritenuta difficile ma evidentemente non impossibile. E dunque non resta che continuare a lavorare: in genere, se esiste una reciproca volontà, un accordo si trova. Sì: ma ora bisogna capire quanta voglia hanno ancora di camminare insieme il Napoli e il suo unico figlio scugnizzo”. Da quando De Laurentiis è tornato a parlare con l’agente di, l’offerta del Napoli è quella di un contratto fino al 2026, per cinque stagioni, a 5 milioni di euro, ovvero l’attuale stipendio. “Niente, insomma, e nientedi ...