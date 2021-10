Chiesa, assalto dalla Premier: ma la Juve non vuole cederlo (Di sabato 9 ottobre 2021) Chiesa: nuovi rumors di calciomercato negli ultimi giorni. Ma la Juventus non vuole cedere il suo talento: le ultime Federico Chiesa è senza dubbio il giocatore del momento in casa Juventus. L’esterno sta trascinando i bianconeri a suon di giocate decisive, e anche in Nazionale ha confermato il proprio stato di forma. Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di lui anche in sede di calciomercato. Come riportato da Fabrizio Romano di Sky Sport, però, nonostante i rumors su Liverpool, Chelsea e club tedeschi, la Juventus non ha alcuna intenzione di ascoltare offerte o anche solo approcci nei confronti di Chiesa. Il giocatore è considerato incedibile nel nuovo corso bianconero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021): nuovi rumors di calciomercato negli ultimi giorni. Ma lantus noncedere il suo talento: le ultime Federicoè senza dubbio il giocatore del momento in casantus. L’esterno sta trascinando i bianconeri a suon di giocate decisive, e anche in Nazionale ha confermato il proprio stato di forma. Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di lui anche in sede di calciomercato. Come riportato da Fabrizio Romano di Sky Sport, però, nonostante i rumors su Liverpool, Chelsea e club tedeschi, lantus non ha alcuna intenzione di ascoltare offerte o anche solo approcci nei confronti di. Il giocatore è considerato incedibile nel nuovo corso bianconero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

