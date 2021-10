Calabria ultima Ue per occupazione entro tre anni laurea (Di sabato 9 ottobre 2021) Ci sono due regioni italiane tra le tre peggiori per occupazione di giovani laureati a tre anni dal titolo: nel 2020 - secondo gli ultimi dati di Eurostat che ha pubblicato il libro sulle regioni nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 9 ottobre 2021) Ci sono due regioni italiane tra le tre peggiori perdi giovaniti a tredal titolo: nel 2020 - secondo gli ultimi dati di Eurostat che ha pubblicato il libro sulle regioni nel ...

