Antonio Cassano | “Odio i giocatri che mangiano l’insalatina”

Leggi su sportface

(Di sabato 9 ottobre 2021) “Perché ho lasciato il Verona appena arrivato? Pesavo 110 chili, più di Vieri… Come facevo a correre? Tapiri? Ne ho ricevuti 21. Non fate le cavolate che ho fatto io. Io ho giocato per divertirmi. Ma voi non siete fenomeni come me.i giocatori chee ammiro quelli che ogni tanto mandano a quel paese qualcuno”. Queste le parole a LaPresse diche ieri sera, ospite al Festival dello sport di Trento, ha tenuto banco per un’ora e 45 minuti tra risate, gag, prese in giro, goliardia pura, intorno al mondo del pallone con Daniele Adani, Nicola Ventola e Bobo Vieri. SportFace.