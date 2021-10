Alberto Arbasino brillava in tutto (Di sabato 9 ottobre 2021) Nato a Voghera nel 1930, rinato a Roma negli anni cinquanta, scomparso a Milano l’anno scorso, : nella narrativa, nel reportage, nella critica. Persino come conduttore televisivo lasciò il segno: i suoi “Match” che mettevano faccia a faccia due protagonisti della cultura, per esempio Mario Monicelli contro Nanni Moretti, sono ancora oggi godibilissimi. Artista di testa e non di sentimenti, Arbasino era troppo intelligente per capire davvero il nostro paese. Il suo romanzo maggiore “Fratelli d’Italia” si dispiega come una fluviale conversazione sulle sfumature di un’epoca, sfumature che però risultano emblematiche. L’intelligenza di Arbasino non era malinconica e autocorrosiva come quella di Ennio Flaiano, non era cristallina e religiosa come quella di Leonardo Sciascia, era sfrontata e pudica come l’intelligenza di Paul Valéry. Pudica sino ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 ottobre 2021) Nato a Voghera nel 1930, rinato a Roma negli anni cinquanta, scomparso a Milano l’anno scorso, : nella narrativa, nel reportage, nella critica. Persino come conduttore televisivo lasciò il segno: i suoi “Match” che mettevano faccia a faccia due protagonisti della cultura, per esempio Mario Monicelli contro Nanni Moretti, sono ancora oggi godibilissimi. Artista di testa e non di sentimenti,era troppo intelligente per capire davvero il nostro paese. Il suo romanzo maggiore “Fratelli d’Italia” si dispiega come una fluviale conversazione sulle sfumature di un’epoca, sfumature che però risultano emblematiche. L’intelligenza dinon era malinconica e autocorrosiva come quella di Ennio Flaiano, non era cristallina e religiosa come quella di Leonardo Sciascia, era sfrontata e pudica come l’intelligenza di Paul Valéry. Pudica sino ...

