Adele è cambiata | ma resta fedele al suo cat eye

«Chi è questa donna bellissima?», ha chiesto mio figlio di sette anni avvicinandosi allo schermo del computer da cui scrivo. La foto a cui si riferisce è la copertina di Vogue Uk su cui Adele, fotografata da Steven Meisel, appare semplicemente incantevole. Una donna dal cui volto radioso traspare un grande equilibrio, una serenità conquistata e oggi goduta a pieno, una pace interiore e assoluto benessere. In molti stanno facendo il conto alla rovescia. Imminente è, infatti, l'uscita del suo nuovo disco, 30, anticipato dal singolo Easy on me, on air dal 15 ottobre. Adele in cover di Vogue UK di novembre 2021

