8 locali sanzionati dalla Polizia di Stato

(Di sabato 9 ottobre 2021) Una pronta risposta del Questore di Roma, che ha disposto la cessazione immediata dell’attività di un locale in via Tiburtina dove, il 1 ottobre scorso, un uomo, avventore del locale, ha perso la vita a seguito di un pugno sferrato dal figlio del proprietario. La notifica del provvedimento, emesso dopo un’approfondita istruttoria della Divisione Amministrativa della Questura, è stata eseguita dagli agenti del commissariato San Lorenzo. Il proprietario dell’attività era giàsanzionato per aver somministrato alimenti e bevande in assenza di licenzadie daRoma Capitale. 15 giorni, questo lo stop imposto dal Questore di Roma ad un bar in viale Tirreno dove, pochi giorni fa, in una zona circostante allo stesso, un 27enne romano aveva aggredito un ragazzo peruviano, ...