WandaVision: in arrivo uno spin-off su Agatha Harkness (Di venerdì 8 ottobre 2021) Poche settimane fa Kathryn Hahn, l’attrice che in WandaVision, in streaming su Disney Plus, interpreta Agatha Harkness, aveva manifestato il suo desiderio di tornare in futuro nel ruolo. L’attrice, intervistata da Variety, ha dichiarato che i Marvel Studios sarebbero al lavoro su di una serie spin-off incentrata sul personaggio di Agatha. L’antagonista della prima mini-serie del Marvel Cinematic Universe avrà quindi modo di raccontare meglio la sua storia; che in WandaVision era stata appena accennata. Stando alle dichiarazioni lo stile della serie sarebbe quello del “dark commedy” e come produttrice esecutiva e sceneggiatrice tornerebbe Jac Schaeffer. Sono passati diversi mesi dalla conclusione della mini-serie che ha visto Elisabeth Olsen e Paul Bettany come protagonisti; mi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Poche settimane fa Kathryn Hahn, l’attrice che in, in streaming su Disney Plus, interpreta, aveva manifestato il suo desiderio di tornare in futuro nel ruolo. L’attrice, intervistata da Variety, ha dichiarato che i Marvel Studios sarebbero al lavoro su di una serie-off incentrata sul personaggio di. L’antagonista della prima mini-serie del Marvel Cinematic Universe avrà quindi modo di raccontare meglio la sua storia; che inera stata appena accennata. Stando alle dichiarazioni lo stile della serie sarebbe quello del “dark commedy” e come produttrice esecutiva e sceneggiatrice tornerebbe Jac Schaeffer. Sono passati diversi mesi dalla conclusione della mini-serie che ha visto Elisabeth Olsen e Paul Bettany come protagonisti; mi ...

