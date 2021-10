Verbali di Amara, chiesta l’archiviazione del procuratore di Milano Francesco Greco (Di venerdì 8 ottobre 2021) In una lunga intervista poco meno di un mese fa aveva detto di aspettarserlo viste le prove documentali. Oggi la richiesta di archiviazione per Francesco Greco, capo della procura di Milano, è arrivata. Su richiesta della procura di Brescia. Greco era stato iscritto nel registro degli indagati omissione di atti d’ufficio per il caso dei Verbali dell’avvocato Piero Amara, ex legale esterno di Eni indagato da diverse procure e già condannato per corruzione in atti giudiziari in seguito a un patteggiamento, sullaa presunta loggia Ungheria di cui avrebbero fatto parte magistrati, alti ufficiali e personaggi pubblici di rilievo. Allo stato le affermazioni di Amara non hanno trovato riscontri da parte degli inquirenti di Perugia che indagano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) In una lunga intervista poco meno di un mese fa aveva detto di aspettarserlo viste le prove documentali. Oggi la ridi archiviazione per, capo della procura di, è arrivata. Su ridella procura di Brescia.era stato iscritto nel registro degli indagati omissione di atti d’ufficio per il caso deidell’avvocato Piero, ex legale esterno di Eni indagato da diverse procure e già condannato per corruzione in atti giudiziari in seguito a un patteggiamento, sullaa presunta loggia Ungheria di cui avrebbero fatto parte magistrati, alti ufficiali e personaggi pubblici di rilievo. Allo stato le affermazioni dinon hanno trovato riscontri da parte degli inquirenti di Perugia che indagano ...

