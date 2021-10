Vaccini, Guido Rasi: «Bene la terza dose ai fragili e agli over 65. Ma le Regioni non vadano in ordine sparso» (Di venerdì 8 ottobre 2021) “L’Italia sta prendendo la direzione giusta con la terza dose ai fragili. Dove c’è evidenza del Beneficio e c’è evidenza che la cautela sia una buona consigliera. E quindi Bene ha fatto il nostro Paese a partire subito su quello”. Parola di Guido Rasi, consigliere scientifico del commissario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, ed ex direttore esecutivo dell’agenzia europea del farmaco Ema. Covid, Rasi: Bene la terza dose ai più fragili “Credo che la raccomandazione di fare il richiamo, non obbligatoriamente al personale sanitario, sia un altro approccio più che valido. Per il booster a tutta la popolazione sarei molto cauto“. Poi, parlando a margine del congresso della ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 ottobre 2021) “L’Italia sta prendendo la direzione giusta con laai. Dove c’è evidenza delficio e c’è evidenza che la cautela sia una buona consigliera. E quindiha fatto il nostro Paese a partire subito su quello”. Parola di, consigliere scientifico del commissario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, ed ex direttore esecutivo dell’agenzia europea del farmaco Ema. Covid,laai più“Credo che la raccomandazione di fare il richiamo, non obbligatoriamente al personale sanitario, sia un altro approccio più che valido. Per il booster a tutta la popolazione sarei molto cauto“. Poi, parlando a margine del congresso della ...

