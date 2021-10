Tiziana Elli | 22enne bergamasca | va a Milano a studiare e viene eletta con Sala

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Un risultato elettorale oltre ogni più rosea aspettativa che, da Bolgare, l’ha proiettata fino al consiglio del Municipio 9 di, tra le fila dei Giovani Democratici., 22 anni, professione studentessa, ha incontrato il mondo della politica tra le mura scolastiche del Mamoli di Bergamo: in prima linea per i diritti degli studenti, come semplice manifestante prima e come rappresentante di istituto poi. Il suo percorso di studi l’ha poi portata a, dove ormai è prossima alla laurea in Relazioni internazionali alla Statale, e la sua passione per la politica ha trovato un porto ideale nel progetto dei Giovani Democratici, l’organizzazione giovanile del PD. “Un progetto che mi ha subito appassionato, tanto da diventare segretaria nel Municipio 9, il circolo intitolato a Lea Garofalo – racconta – Ho ...