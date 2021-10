Temptation Island: Davide Basolo nuovo tronista? (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il pubblico ha conosciuto Davide Basolo lo scorso anno, durante la sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatore di Giovanna Abate. Dopo la sue esperienza a Temptation Island, però, il ragazzo potrebbe tronare nel dating show di Maria De Filippi, vestendo stavolta i panni di tronista! Durante la scorsa stagione di Uomini e Donne il pubblico ha conosciuto Davide Basolo, soprannominato l’Alchimista. Il ragazzo, che inizialmente si era presentato con una maschera sul volto, era uno dei corteggiatori di Giovanna Abate ma, nonostante il corteggiamento serrato e la gentilezza dimostrata il giovane non fu scelto dalla donna che, infatti, preferì Sammy Hassan. Nonostante la sua sfortunata esperienza Davide è rimasto legato alla Fascino e, infatti, ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il pubblico ha conosciutolo scorso anno, durante la sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatore di Giovanna Abate. Dopo la sue esperienza a, però, il ragazzo potrebbe tronare nel dating show di Maria De Filippi, vestendo stavolta i panni di! Durante la scorsa stagione di Uomini e Donne il pubblico ha conosciuto, soprannominato l’Alchimista. Il ragazzo, che inizialmente si era presentato con una maschera sul volto, era uno dei corteggiatori di Giovanna Abate ma, nonostante il corteggiamento serrato e la gentilezza dimostrata il giovane non fu scelto dalla donna che, infatti, preferì Sammy Hassan. Nonostante la sua sfortunata esperienzaè rimasto legato alla Fascino e, infatti, ...

