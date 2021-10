Telefonata Draghi-Berlusconi: d'accordo sulla delega per la riforma fiscale (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto un lungo e cordiale colloquio telefonico con il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Durante la Telefonata è stato condiviso il percorso avviato sulla delega per la riforma fiscale e si è discusso delle prospettive legate alla ripresa economica in atto. Lo rende noto Palazzo Chigi. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio Marioha avuto un lungo e cordiale colloquio telefonico con il presidente di Forza Italia, Silvio. Durante laè stato condiviso il percorso avviatoper lae si è discusso delle prospettive legate alla ripresa economica in atto. Lo rende noto Palazzo Chigi.

