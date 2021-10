Tale e Quale Show, standing ovation per Federica Nargi: “fata” della TV (Di venerdì 8 ottobre 2021) La quarta puntata di Tale e Quale Show è iniziata alla grande: ritornare indietro nel tempo con un classico come Oba ba lu ba è sempre emozionante. Ad avere l’importante compito di “vestire” i panni di Daniela Goggi – sorella di Loretta – è stata Federica Nargi. Al suon di “torniamo tutti bambini”, Carlo Conti ha presentato la sua come prima esibizione della serata: non poteva proprio scegliere di meglio, dal momento in cui la standing ovation è stata quasi scontata. Tale e Quale Show, Federica Nargi è una meravigliosa fata La giuria, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio ed eccezionalmente “Asia Argento” – imitata da ... Leggi su dilei (Di venerdì 8 ottobre 2021) La quarta puntata diè iniziata alla grande: ritornare indietro nel tempo con un classico come Oba ba lu ba è sempre emozionante. Ad avere l’importante compito di “vestire” i panni di Daniela Goggi – sorella di Loretta – è stata. Al suon di “torniamo tutti bambini”, Carlo Conti ha presentato la sua come prima esibizioneserata: non poteva proprio scegliere di meglio, dal momento in cui laè stata quasi scontata.è una meravigliosaLa giuria, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio ed eccezionalmente “Asia Argento” – imitata da ...

Advertising

fanpage : #taleequaleshow Delirio per PierPaolo Petrelli. La sua esibizione nei panni di Achille Lauro è stato un gran succes… - taleequaleshow : Molti dicono sia stata l'imitazione migliore di @pierpaolopretel, siete d'accordo? Guarda l'esibizione su RaiPlay ??… - taleequaleshow : Molti applausi per @stefyorlando ma per un soffio non è riuscita a vincere la serata. Guarda l'esibizione su RaiPla… - Massimi35284923 : Meglio tale e quale show che una pagliacciata del gf di quest anno #GFVIP - hazsangels : Ma pazzesco questo blocco gf a tale e quale con Stefy e Leali -