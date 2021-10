Spider-Man: Far From Home, Jake Gyllenhaal: "Tom Holland mi ha aiutato a superare l'ansia sul set" (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il primo giorno di riprese di Spider-Man: Far From Home ha messo in crisi Jake Gyllenhaal ed è stato Tom Holland ad aiutarlo. Jake Gyllenhaal ha raccontato che Tom Holland, durante le riprese di Spider-Man: Far From Home, lo ha aiutato a superare la sua ansia. L'attore era infatti un po' in difficoltà durante la realizzazione del film Marvel a causa delle proprie aspettative e si sentiva persino incapace di recitare. In una recente intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, Jake Gyllenhaal ha ricordato quanto accaduto non appena è arrivato sul set di Spider-Man: Far ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il primo giorno di riprese di-Man: Farha messo in crisied è stato Tomad aiutarlo.ha raccontato che Tom, durante le riprese di-Man: Far, lo hala sua. L'attore era infatti un po' in difficoltà durante la realizzazione del film Marvel a causa delle proprie aspettative e si sentiva persino incapace di recitare. In una recente intervista rilasciata a The Hollywood Reporter,ha ricordato quanto accaduto non appena è arrivato sul set di-Man: Far ...

Advertising

GamingToday4 : Spider-Man: la storia di Dan Slott sulle api naziste che non leggeremo mai - anaatasso : @_gipsantos_ @ciclopin HAHSHAHSHAHSHAHSHSHSHAHSHHAHSHSHSHSHSHSHSHAHAH SPIDER MAN NO MULTI VERSO - mindcookiesblog : Il cortometraggio horror nascosto in Spider-Man 2 - zayfoy : @GavinoSantu io vorrei già vedere subito i film di spider man - GavinoSantu : @zayfoy scialla vedo con calma bene o male so un pò in generale, l'importante è che posso vedere il prossimo spider man. -