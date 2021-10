Sciopero Generale | l’Italia si ferma | la data da segnare

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Unoper lunedì 11 ottobre 2021 è stato indetto dai Cobas e da altri sindacati di base per tutta la giornata. Si tratta di unoche riguarda tutto il territorio nazionale sia per i lavoratori pubblici sia per quelli privati della durata di 24 ore a partire dalle 00.01 di lunedì. “Contro licenziamenti e macelleria sociale l'intero sindacalismo di base si unisce e proclama unodei settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale per l’intera giornata” spiegano le numerose sigle sindacali che hanno aderito alla protesta. A Roma è previsto anche un corteo di protesta che partirà da Piazza della Repubblica alle ore 10. Uno dei settori più coinvolti sarà ovviamente quello dei trasporti, sia nazionali che locali, anche se ci saranno delle fasce garantite ...