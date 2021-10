Riaperture | i ristoratori di Fiumicino | “Rt in calo e stadi al 75% ma noi restiamo di serie B”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 8 ottobre 2021)– “Diminuiscono Rt e incidenza (leggi qui), la capienza deglitorna al 75 per cento (leggi qui) e quella dei cinema al 100 per cento, l’Italia lentamente riprende dimestichezza con la ‘libertà’ ma le attività di ristorazione continuano a essere considerate di‘B’. Le restrizioni per noi sono sempre le stesse, come gli ultimi mesi non fossero passati. Come non ci fossero stati passi in avanti nella lotta al Covid. In più l’aumento delle bollette di luce e gas da fronteggiare”. A parlare è Massimiliano Mazzuca, presidente dell’associazione Lungomare della Salute di, che racchiude la maggior parte della attività dell’area. “Una situazione paradossale – sottolinea Mazzuca – che continua a mettere le attività commerciali e imprenditoriali, quelle più colpite dalla pandemia, di fronte a ...