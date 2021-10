Returnal potrebbe ricevere DLC o un nuovo sistema di salvataggio?

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Nonostante Housemarque, il team di sviluppo die una delle nuove entrate in PlayStation Studios, non abbia comunicato l'intenzione di rilasciare nuovi contenuti post-lancio, i numeri derivanti dalle vendite e dai voti della criticaro far cambiare idea velocemente. Un altro numero cheperò aver già convinto il team sta nel sei, in quei 6Gb di aggiornamento interno ? dedicato solo agli sviluppatori ? per. Non sappiamo nulla su cosa contengano quei 6Gb di dati, ma si può dubitare sul fatto se sia qualche piccolo aggiustamento. Il team di sviluppo è sempre attento alla community e una delle feature più richieste è l'aver più opzioni dedicate ai salvataggi e vista la natura rogue-like del titolo, non sarebbe un'aggiunta semplice. 6Gb sono comunque tanti, il che farebbe pensare a nuovi ...

I possessori di DualSense hanno infatti avuto modo di provare con mano fior di titoli, da... anche se la notizianon essere poi così positiva? Ma non solo: Il CEO PlayStation Jim ...... fino a due graditissime esclusive next - gen comee Ratchet & Clank Rift Apart . Ora, a ... Il tutto dovrebbe accadere nel periodo natalizio, con Sony cheavere in serbo un suo nuovo ...Nonostante Housemarque, il team di sviluppo di Returnal e una delle nuove entrate in PlayStation Studios, non abbia comunicato l'intenzione di rilasciare nuovi contenuti post-lancio, i numeri derivant ...Returnal sta per ricevere un nuovo corposo aggiornamento, e i giocatori si chiedono se siano in arrivo nuovi contenuti di gioco.