Pretty Smart | dall’8 ottobre su Netflix

Advertising

denhsuarez : @sadpphicbitch ?? cuando dice 'I'm pretty and I'm smart. I'm a catch!' jajsjsjsjsj - YolBlog : PRETTY SMART – su Netflix la prima stagione della nuova serie tv comedy con Emily Osment - 4marchand2april : Pretty smart marooo che bello quante serieeee -

Ultime Notizie dalla rete : Pretty Smart

Today.it

- dall'8 ottobre Dopo essere stata piantata all'improvviso dal fidanzato, Chelsea (Emily Osment), un'intellettuale snob che ha frequentato Harvard e che aspira a fare la scrittrice, è ...... The Burari Deaths Altro che caffèIl Club delle Babysitter I film della nostra infanzia The D'Amelio Show Reservations Dogs The Problema with Jon Stewart One Night In Paris Another Life ...Pretty Smart è una sitcom americana di prossima uscita creata da Jack Dolgen e Doug Mand. La serie è interpretata da Emily Osment, Cinthya Carmona, Olivia Mackeln, Micheal Hsu Rosen e Gregg Sulkin. La ...Storie di cronaca e drammi in costume, sitcom al femminile e comedy musicali. Le ultime uscite su Netflix, Sky, Disney, Apple, RaiPlay e La7 ...