Perché la Corte costituzionale di Varsavia evoca una "Polexit" (Di venerdì 8 ottobre 2021) AGI - In caso di "conflitto insanabile" tra il diritto dell'Unione Europea e la Costituzione polacca, "sono possibili le seguenti conseguenze: modifica della Costituzione, modifica della legge europea o uscita dall'Unione Europea". È quanto ha stabilito il Tribunale costituzionale polacco nella sentenza con la quale ha dichiarato incostituzionale parte del trattato di adesione della Polonia all'Unione Europea. Secondo la sentenza, letta dalla presidente del Tribunale, Julia Przylebska, "gli organismi dell'Unione Europea operano fuori dai limiti delle competenze concesse dalla Repubblica di Polonia e pertanto determinate disposizioni del trattato di adesione sono incostituzionali". Il Tribunale costituzionale, con il sì di tre dei cinque giudici del collegio, conclude così l'esame del ricorso presentato dal primo ministro polacco, ...

