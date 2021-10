Paola Egonu: “Felice per la vittoria agli Europei, ma l’uscita dai Giochi brucia..” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Milano – Non è bastata la grande gioia della vittoria agli Europei di pallavolo (leggi qui), una Olimpiade in fondo è sempre la competizione più importante al mondo e la massima partecipazione a cui un’atleta possa aspirare. E allora il dispiacere di non aver vinto o essere salita sul podio di Tokyo si fa ancora sentire, anche se tra l’esclusione a cinque cerchi e oggi, c’è la Coppa Europea a brillare e con record storico. Paola Egonu, la stella del volley femminile, ha parlato nella trasmissione televisiva di Canale 5 ‘Verissimo’, raccontandosi. Come campionessa europea in carica, Felice e sorridente, non nasconde la ferita per l’eliminazione olimpica: “Resta dentro il dolore per Tokyo, anche se poi abbiamo vinto gli Europei”. L’azzurra, che ha portato la bandiera a ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 8 ottobre 2021) Milano – Non è bastata la grande gioia delladi pallavolo (leggi qui), una Olimpiade in fondo è sempre la competizione più importante al mondo e la massima partecipazione a cui un’atleta possa aspirare. E allora il dispiacere di non aver vinto o essere salita sul podio di Tokyo si fa ancora sentire, anche se tra l’esclusione a cinque cerchi e oggi, c’è la Coppa Europea a brillare e con record storico., la stella del volley femminile, ha parlato nella trasmissione televisiva di Canale 5 ‘Verissimo’, raccontandosi. Come campionessa europea in carica,e sorridente, non nasconde la ferita per l’eliminazione olimpica: “Resta dentro il dolore per Tokyo, anche se poi abbiamo vinto gli”. L’azzurra, che ha portato la bandiera a ...

