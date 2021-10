“Non siamo ancora da Scudetto”, le parole del titolarissimo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Gianluca Mancini ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero toccando diversi temi importanti. A domanda precisa circa la possibilità di vincere qualcosa in poco tempo ha risposto: “Calma. Dobbiamo stare sereni e se perdiamo delle partite bisogna essere bravi a reagire, come abbiamo fatto. Poi le situazioni offensive e difensive vanno a migliorare, più tempo stai con l’allenatore e più le cose cresceranno” Mancini,Roma,difensore Il difensore titolare dei giallorossi ha poi aggiunto: “La Roma ora non è da Scudetto. Da qui a Natale ci giochiamo tanto. E non conta vincere solo gli scontri diretti: se battiamo Juve e Napoli e perdiamo con il Cagliari non ha senso. Dobbiamo trovare equilibrio” LEGGI ANCHE: Roma, si valutano due importanti cessioni a gennaio L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 ottobre 2021) Gianluca Mancini ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero toccando diversi temi importanti. A domanda precisa circa la possibilità di vincere qualcosa in poco tempo ha risposto: “Calma. Dobbiamo stare sereni e se perdiamo delle partite bisogna essere bravi a reagire, come abbiamo fatto. Poi le situazioni offensive e difensive vanno a migliorare, più tempo stai con l’allenatore e più le cose cresceranno” Mancini,Roma,difensore Il difensore titolare dei giallorossi ha poi aggiunto: “La Roma ora non è da. Da qui a Natale ci giochiamo tanto. E non conta vincere solo gli scontri diretti: se battiamo Juve e Napoli e perdiamo con il Cagliari non ha senso. Dobbiamo trovare equilibrio” LEGGI ANCHE: Roma, si valutano due importanti cessioni a gennaio L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

