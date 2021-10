Nobel Pace: Gorbaciov, eleva ruolo stampa a alto livello (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Questo premio innalza il ruolo della stampa nel mondo moderno a un alto livello": lo ha detto all'agenzia Interfax l'ex leader sovietico e Nobel per la Pace nel 1990, Mikhail Gorbaciov, commentando l'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Questo premio innalza ildellanel mondo moderno a un": lo ha detto all'agenzia Interfax l'ex leader sovietico eper lanel 1990, Mikhail, commentando l'...

Advertising

amnestyitalia : Nobel per la pace: premiata la libertà di informazione in ambienti ostili al giornalismo indipendente. Maria Ressa… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Nobel per la pace 2021 va a Maria Ressa e Dmitry Muratov. #ANSA - Internazionale : Il premio Nobel per la pace è stato assegnato alla giornalista filippina Maria Ressa. In questo articolo del Guardi… - vaticannews_it : #8ottobre Il Premio Nobel per la Pace 2021 assegnato a due reporter. Il messaggio è che il buon giornalismo può aiu… - GaviniGiovanni : @HillaryClinton @mariaressa Hillary Clinton:Sono così entusiasta che la giornalista M. Ressa abbia ricevuto il pre… -