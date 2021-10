Mourinho: «L’allenatore non può sapere solo di calcio, deve avere l’ossessione della cultura generale» (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’allenatore della Roma, José Mourinho, ha rilasciato una lunga intervista alla rivista statunitense Esquire. Parla del ruolo delL’allenatore. «Il calcio si è sviluppato in una direzione dove il lavoro di noi allenatori è sempre più complesso. Rispetto alle generazioni precedenti dobbiamo avere questa… io direi cultura generale, l’ossessione di sapere un po’ di tutto, perché veramente il nostro lavoro oggi non è solo sapere di calcio». Su suo padre: «Più che maestro di calcio, maestro di vita. Se oggi potessi scegliere un padre tra tutti gli uomini che ho incontrato non ci penserei due volte, lui era perfetto. La via che gli hanno dedicato è arrivata ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 ottobre 2021)Roma, José, ha rilasciato una lunga intervista alla rivista statunitense Esquire. Parla del ruolo del. «Ilsi è sviluppato in una direzione dove il lavoro di noi allenatori è sempre più complesso. Rispetto alle generazioni precedenti dobbiamoquesta… io direidiun po’ di tutto, perché veramente il nostro lavoro oggi non èdi». Su suo padre: «Più che maestro di, maestro di vita. Se oggi potessi scegliere un padre tra tutti gli uomini che ho incontrato non ci penserei due volte, lui era perfetto. La via che gli hanno dedicato è arrivata ...

Advertising

napolista : #Mourinho: «L’allenatore non può sapere solo di calcio, deve avere l’ossessione della cultura generale» Ad Esquire… - teladoiotokyo : Mourinho: Alla Roma regalerei titoli, perché di titoli vive una società. L?amore che si prova per la Roma va oltre… - bbbnzl30 : @razorback7851 Il suo difetto perdere tutte le partite decisive (finali perse sempre) Ed ogni tanto qualche tranvat… - TUTTOJUVE_COM : QUI ROMA - Calafiori: 'Avere un allenatore come Mourinho è un traguardo' - annadelbello1 : RT @ElioLannutti: La santificazione di Mario Draghi a L'Aria che Tira: presidente del Consiglio, della Repubblica e allenatore della Roma.… -